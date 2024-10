Afghaninnen haben Recht auf Asyl in der EU

FPÖ: Unterdrückung nicht nur in Afghanistan

Dass einer Antragstellerin aus Afghanistan bei ihrer Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich Verfolgung droht, muss nicht bewiesen werden. Kritik an dem EuGH-Urteil kam von der FPÖ. „Es ist offensichtlich, dass Frauen in islamistisch regierten Staaten unterdrückt werden – und zwar nicht nur in Afghanistan. Daraus aber ein generelles Asylrecht für sämtliche Frauen abzuleiten, beweist, dass der EuGH völlig weltfremd ist und mit seinen Urteilen eine restriktive und am ursprünglichen Gedanken des Schutzes im nächstgelegenen sicheren Land orientierte Asylpolitik mit aller Kraft sabotiert“, sagte die EU-Abgeordnete Petra Steger.