Afghanistan-Abschiebungen: Wer mit Taliban spricht

Gleich um 9 Uhr früh griff Innenminister Gerhard Karner am Freitag zum Hörer. Am anderen Ende der Leitung wartete die deutsche SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Sie schilderte ihrem Amtskollegen die wichtigsten Details und Vorgänge rund um den Abschiebeflug nach Kabul. Gut möglich, dass in naher Zukunft mehrere dieser Abstimmungstelefonate zwischen beiden folgen werden.