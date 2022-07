Frauen in Afghanistan: „Ein Tod in Zeitlupe“

„Es ist wie ein Tod in Zeitlupe“, heißt es wörtlich im jüngsten Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban. Die im Land herrschenden Taliban sollen Mädchen und Frauen für kleinste Vergehen wie das Zeigen in der Öffentlichkeit ohne männliche Begleitperson festgenommen haben. Amnesty nahm die internationale Gemeinschaft in die Pflicht und warnte davor, afghanische Frauen nicht ihrem Schicksal zu überlassen.