Googles KI-Assistent Gemini Live lernt Deutsch

Mehr Nutzen im Alltag

Diese Querverbindungen sollen den Chatbot in Alltagssituationen nützlicher machen. Die Idee ist, dass die Software auf Zuruf der Nutzer Aufgaben abnehmen kann. So könnte Gemini zum Beispiel ein an das Gmail-Postfach geschicktes Kochrezept finden – und die Zutaten auf eine Einkaufsliste setzen. Mit dem Foto eines Konzertposters könnte man die Google-KI prüfen lassen, ob man an dem Tag laut Kalender noch Zeit hat, und sich eine Erinnerung zum Ticket-Kauf erstellen lassen.