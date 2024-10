Chromecast-Nachfolger Google TV Streamer im Test

Dabei handelt es sich um den Nachfolger des erfolgreichen Google-Streaming-Sticks Chromecast. Der startete als reiner WLAN-Empfänger für Online-Videos, die er auf Befehl vom Smartphone via HDMI auf dem großen Bildschirm abspielte. Dank simpler Bedienung und günstiger Hardware verkaufte Google über 100 Millionen Stück der verschiedenen Versionen – am Ende 4K-fähig, mit vollwertigem Android und mit App-Unterstützung via Google Play Store. Diese Streaming-Sticks löst Googles TV-Box nun ab. Ein würdiger Nachfolger? Krone+ hat es getestet.