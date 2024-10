VBB-Chef will jetzt in den Landtag einziehen

Der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) findet sich auf Platz zehn der Liste. Noch als Polizist in der Verkehrsabteilung hat er sich 2015 in der Flüchtlingskrise als „Macher“ bei Doskozil beliebt gemacht, als er rasch Busse zum Abtransport der Flüchtlinge organisierte. 2020 kam der Wechsel in den Landesdienst.