Für den Trauzeugen gibt es im Kracher keine Gnade

Abgang nach acht Jahren

Es wird für den 34-Jährigen eine spezielle Partie. Immerhin war er im August ein Trauzeuge von Langzeit-Mitspieler Manuel Ganahl, dessen Hochzeit in Wolfsberg zehn KAC-Cracks besucht haben. Im Sommer trennten sich ja nach acht Jahren in Klagenfurt die Wege, weil der Stürmer bei seinem bereits automatisch verlängerten Vertrag Einschnitte machen hätte sollen. „Es wird speziell, ich habe so viele Freunde beim KAC, ich freue mich schon auf harte Zweikämpfe mit Hundertpfund und Co.! In den Trainings haben wir uns früher auch schon immer hart duelliert. Ich muss auch zugeben, dass ich lange nicht mehr so nervös war, wie vor dieser Partie.“