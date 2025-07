Gewinne den Auftritt deines Lebens beim Frequency

Das FM4 Frequency Festival zählt zu den größten und beliebtesten Musikfestivals Österreichs – und 2025 wird es noch spektakulärer. Vom 13. bis 15. August verwandelt sich St. Pölten wieder in das Epizentrum des Festival-Sommers. Drei Tage Ausnahmezustand, über 100.000 Fans und ein Line-up, das Gänsehaut garantiert! Mit dabei: ein Megastar, der Geschichte geschrieben hat – Will Smith! Ob als „Fresh Prince“, Actionheld in „Bad Boys“ oder Kultfigur in „Men in Black“ – der Oscarpreisträger hat Generationen geprägt und feiert nun sein großes Bühnen-Comeback – live auf dem Frequency!