Harter Poker, während Gemeinden Zeit davonläuft

Die Problematik ist bekannt: Viele Gemeinden im Burgenland – und in ganz Österreich – stecken in massiven finanziellen Schwierigkeiten. Manche Kommunen werden bereits im August Probleme haben, die Gehälter zu zahlen, ist unter vorgehaltener Hand zu hören. Schon jetzt sind in vielen Orten und Städten Gebührenerhöhungen und Einsparungen fix.