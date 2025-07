Gelassen ins Sommerloch abtauchen

Die Geduld mit Stocker, Babler und Meinl-Reisinger könnte am „Biden-Effekt“ liegen. Also dass es so läuft wie 2024 in den USA, wo eine intellektuelle Oberschicht aus Politologen und Journalisten die Schwächen des früheren US-Präsidenten einfach nicht sehen wollte. Aus Panik, dass Donald Trump Präsident werden könnte. Das Ende der Geschichte ist bekannt. Das als Warnung davor, Dinge schönzureden.