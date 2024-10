Keine Klimaleugner im Bregenzer Landhaus

In einem sind sich alle Parteien einig: Die globale Erwärmung ist größtenteils menschengemacht und die Pariser Klimaziele sind ein absolutes Muss. Das ist in dieser Klarheit sicherlich eine Überraschung. Mit einer einzigen Ausnahme wollen alle Parteien zudem schneller und effizienter in den Klimaschutz investieren und in den kommenden zwei Legislaturperioden die Basis für ein klimaneutrales Vorarlberg legen – nur die FPÖ sieht keine Notwendigkeit, zusätzlich aufs Tempo zu drücken. „Die FPÖ stimmt zu, dass wir die globale Erwärmung so schnell wie möglich stoppen müssen, sieht aber keinen Handlungsbedarf für die Weichenstellung in den nächsten beiden Legislaturperioden. Dieser Widerspruch dürfte die Koalitionsbildung deutlich erschweren“, bemerkt Christof Drexel, Obmann des Vereins „KlimaVOR!“.