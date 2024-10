Nach der Wahl sind zwei Bezirke in Tirol „blau“

Nach der Wahl am Sonntag hat sich die politische Landkarte in Tirol zwar farblich verändert, aber nicht so dramatisch wie in anderen Bundesländern. In sechs Bezirken ist in Tirol weiterhin die ÖVP tonangebend: In Landeck (mit 40,4% Stimmenanteil), in Lienz (39,6%), Kitzbühel (37,6%), Reutte (35,9%), Imst (32,4%) und Innsbruck Land (28,2%).