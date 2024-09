ÖVP in Tirol vorne, auf Platz zwei zittert die FPÖ

Pinke in Tirol auf dem vierten Platz

Die Plätze vier bis sieben sehen indes wie folgt aus: An vierter Stelle liegen die Neos mit 10,10% (+2,68%). Die Grünen konnten 6,23% (-3,84%) erreichen. Der fünfte Platz geht an die Bier-Partei mit 2,33%. An siebter Stelle die KPÖ mit 1,44%.