Murren in der Volkspartei wird jetzt immer lauter

Mattle hat sich in puncto Ausgrenzung der FPÖ einzementiert. Spannend wird, wie lange es dauert, bis das Murren bei Tirols Schwarzen ob dieser Haltung lauter wird. So laut, dass man es in aller Öffentlichkeit hört. Denn hinter vorgehaltener Hand sagen langjährige ÖVP-Politiker sehr wohl, dass man mit der FPÖ koalieren soll. Auch, um diese Partei in die Verantwortung zu nehmen. Wie erwähnt, passiert das noch hinter vorgehaltener Hand.