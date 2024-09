Tops, Flops und manch Kurioses in Tirol

Die FPÖ muss nur in Jungholz einen Verlust gegenüber 2019 verkraften (-0,41 Prozent). Gewaltige Zuwächse gab es vor allem im Zillertal – plus 40,41% in Gerlosberg, plus 28,41% in Rohrberg, plus 27,96% in Stummerberg. In Aschau, wo LHSt. Josef Geisler einst Ortschef war, gibt es einen Gleichstand mit dessen ÖVP – 352:352 Stimmen!