Deo für 72 Stunden – wie weit darf Werbung gehen?

An der Plakatwand am Bahnsteig, während der TikTok-Videos am Handy oder beim Hauptabendfilm am Sofa – niemand kann Werbeanzeigen entkommen. Ein Slogan hier, ein markiger Spruch da, versprochen werden dem Konsumenten wahre Wunder. Doch wie weit darf Werbung gehen? Krone+ hat sich die Richtlinien angesehen.