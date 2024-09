Hier finden Sie alle Infos zur Nationalratswahl

Insgesamt 734 Wahllokale gibt es in den 132 Kärntner Gemeinden. Während in allen Wahllokalen Briefwahlstimmen abgegeben werden dürfen, herrschen bei den Öffnungszeiten teils große Unterschiede. Während in Villach, im Gemeindeamt Griffen, im Freizeitzentrum Feffernitz in Paternion und in der Lodronsche Reitschule die Stimmabgabe zwischen 7 und 16 Uhr möglich ist, müssen sich Wähler in Friesach, die im Bezirksaltersheim – St. Salvator wählen dürfen, beeilen. Hier können Wähler nur zwischen 8 und 10 Uhr zur Urne schreiten.