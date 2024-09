NEOS-Spitzenkandidat Juvan: „Bin Hobbypolitiker“

„Krone“: Letzte Woche hat die Schule in Kärnten wieder gestartet. Als Vater, nicht als Politiker: Woran hapert es denn in unserem Schulsystem?

An ganz vielem! Die letzte Schulreform wurde 1962 durchgeführt. Konkret mangelt es vor allem daran, dass – abgesehen von veralteten Inhalten, die gelehrt werden – in den Schulen nicht die Strukturen herrschen, in denen die Pädagoginnen und Pädagogen das tun können, wofür sie ausgebildet sind und was eigentlich ihre Leidenschaft ist: nämlich zu unterrichten und unseren Kindern Wissen zu vermitteln. Weil sie permanent mit administrativem Zeug blockiert sind. Deshalb gehören entsprechende administrative Kräfte in die Schulen, die diese Arbeit abnehmen. Wir brauchen 20.000 Pädagoginnen und Pädagogen mehr, um auf das Thema der Klassengrößen reagieren zu können. Jeder Euro, den wir in die Bildung unserer Kinder investieren, ist wahrscheinlich die beste Investition, die wir überhaupt setzen können.