Ein zweites Leben für leerstehende Wohnräume

Verlassene Häuser und ungenutzte Wohnräume – ein vertrautes Bild in vielen ländlichen Regionen Kärntens. Dem möchte das Pilotprojekt „PiBo“ (Potentiale im Bestand optimieren) entgegenwirken, indem Eigentümer in einem zweistufigen, kostenlosen Beratungsprozess durch erfahrene Architekten dabei unterstützt werden, ihre ungenutzten Wohnflächen umzubauen und so neuen, barrierefreien Wohnraum zu schaffen – sei es als Zubau für Familienmitglieder oder als Mietobjekt.