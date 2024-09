Sie hat sich zu Verschwiegenheit verpflichtet

Warum es so schwierig ist, jemanden von der Bierpartei zu erreichen, haben wir Sophie Bliem gefragt. Und auch mit den Vorwürfen gegen ihre Partei haben wir sie konfrontiert: Mehrere Medien werfen der Bierpartei vor, Message-Control zu betreiben – also Fragen von Journalisten bei offiziellen Presseterminen nicht zuzulassen. Auch dass sogar freiwillige Wahlhelfer Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben müssen, sorgte in den letzten Wochen für Wirbel. Parteichef Dominik Wlazny versteht die Aufregung nicht – und seine Kärntner Spitzenkandidatin ebenso wenig. Machen Sie sich gern selbst ein Bild.