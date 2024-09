„Das notwendige Handwerk hat mir Jörg beigebracht“

„Krone“: Sie waren maßgeblich an der Volksbefragung zum Thema Windräder in Kärnten beteiligt. Sollten die Freiheitlichen es in eine Regierung schaffen, gibt es dann bundesweit mehr Volksbefragungen?

Gernot Darmann: Ein Wesen freiheitlicher Politik ist, die Bevölkerung durch direkte demokratische Mittel an der Politik zu beteiligen. Und das gehört unbestritten in Österreich ausgebaut. Auch bei der illegalen Massenzuwanderung oder bei der Neutralität, welche durch das Sky Shield ausgehebelt wird, sollte die Bevölkerung gefragt werden.