Renitenter Schläger verletzte drei Männer

In der Stadt Salzburg flogen am Freitagabend die Fäuste: Ein Österreicher (38) attackierte zuerst einen 76-Jährigen mit einem gezielten Fußtritt, danach schlug er noch einem 34-Jährigen in das Gesicht. Selbst die Polizei konnte den Mann nicht beruhigen: Dieser griff sogar einen Beamten an.