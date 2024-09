Telefone und Lift stehen seit zehn Tagen still

Unglaublicher Fall in Salzburg, denn nicht einmal der Notruf klappt mehr! Seit zehn Tagen ist die Festnetzleitung in einem Wohnhaus im Stadtteil Gnigl bereits defekt. Mittlerweile darf sogar der Lift aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb genommen werden. Der Schaden ist allerdings immer noch nicht behoben – wegen eines schier unglaublichen Behörden-Wirrwarrs.