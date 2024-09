Hells Angels-Prozess: Jetzt sind die Urteile da

Zahlreiche Vorwürfe

Den drei Angeklagten im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wurde eine Fülle an strafbaren Handlungen angekreidet. Die inkriminierten Vorwürfe reichen von Schutzgelderpressung über Körperverletzungen bis zu gefährlichen Drohungen und Nötigungen. Ein zentraler Anklagepunkt betraf ein Tanzlokal in Oberösterreich, das schon in der Vergangenheit Opfer von Schutzgelderpressungen gewesen sein dürfte.