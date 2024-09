Prozessauftakt gegen Hells-Angels-Hünen in Wien

Sonst verweist der Deutsche, der seit 13 Jahren in Österreich lebt, auf die Ausführungen seines Anwalts Philipp Wolm. Dem es wichtig ist, besonders eines zu betonen: „Das Thema Hells Angels hat hier überhaupt nichts zu suchen. Das ist in Österreich nichts anderes, als ein Zusammenschluss von Motorradfahrern. Er mag denen angehören. Aber eigentlich ist er von Beruf Gangster-Rapper.“ Und auch der Verteidiger des Drittangeklagten Andreas Mauhart erklärt den Geschworenen, dass hier berufstätige Männer und Familienväter sitzen, die „während andere am Abend Chips auf der Couch essen, in der Garage an ihren Kunstwerken schrauben.“ Keinesfalls aber Schwerkriminelle.