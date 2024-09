Rocker-Prozess: Alle haben Angst, außer „Mutti“

Den Mandanten von Anwalt Philipp Wolm will die Frau eindeutig erkannt haben: „Das is a. Die Tätowierungen haben sich so eingeprägt“, sagt die Frau über den zwei Meter großen Hünen aus Deutschland. „Ich hab ihn sicher gesehen. Er wollte am Damenklo telefonieren.“ Der Erstangeklagte selbst sagt, an jenem Abend gar nicht in dem Lokal gewesen zu sein. Im Gegensatz zu Dutzenden seiner mutmaßlichen Rocker-Kollegen, die das Lokal an jenem Abend in Beschlag genommen haben sollen. „Beim Gehen haben sie gerufen: Wir kommen wieder“, erinnert sich die Zeugin.