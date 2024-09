Mit Anlauf in den Abgrund

Anstatt, wie in einer UNO-Resolution verlangt, abzurüsten, hat die Hisbollah in den vergangenen fast 20 Jahren mit iranischer Hilfe konsequent aufgerüstet – sie soll bis zu 150.000 Raketen besitzen und jeden Teil Israels beschießen können. Israel hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es diese Bedrohung nicht ewig hinnehmen werde. Jetzt ist es so weit, Israel schlägt zurück. Mit aller Gewalt.