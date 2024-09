Was Erdogans Hunde mit unserer Wahl zu tun haben

Die Viertklässler haben keine Ahnung, dass in Österreich am Sonntag gewählt wird. Also haben wir uns in einer Stunde darüber unterhalten. Bei ihnen zuhause werden kaum österreichische Medien verfolgt. Selbst dann nicht, wenn ein Elternteil bereits österreichischer Staatsbürger ist. Das Interesse gilt überwiegend der Politik in ihren Herkunftsländern.