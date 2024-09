Holztechnik-Firma ist jetzt ein Sanierungsfall

Was die Gründe für die Insolvenz sind? Hier wurden die Kündigung des Kontokorrentkreditvertrags von der Bank und der dadurch verspätete Ankauf von Brettsperrholz genannt, was wiederum Lieferungen verzögerte und hier für Strafzahlungen sorgte. Auch hohe Tilgungs- und Zinsaufwände für Anlagen erschwerten die Situation. Den Gläubigern wird im Sanierungsplan 20 Prozent Quote angeboten.