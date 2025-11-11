Das Post-Christkindl tritt heuer erstmals kürzer

Der unchristliche Sparkurs wurde noch vor der Eröffnung am 28. November bekannt gegeben. Unkenrufe, dass dies nun das Ende des Postamts Christkindl einläuten könnte, wurden laut. Denn auch die zehn Post-Mitarbeiter, die hier Dienst tun, kehren nicht in die Räumlichkeiten des Christkindl-Wirts zurück, sondern bleiben in der Holzhütte. „Diese wurde in Corona-Zeiten aufgestellt, damit der Betrieb überhaupt möglich war“, erklärt Markus Leitgeb von der Post. Weil die Hütte von den Kunden gut angenommen wurde, entschloss man sich, diese dauerhaft als Sonderpostamt zu belassen.