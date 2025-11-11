Milchgesicht überfiel mit Messer eine 80-Jährige

Das Opfer könnte seine Oma sein: Wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes wurde ein 18-jähriger Ungar aus Linz am Montagabend kurz nach der Tat festgenommen.
Das Opfer, eine 80-jährige Linzerin, war zu Fuß gegen 18.30 Uhr auf der Leonfeldner Straße unterwegs. Schon vor der Tat hatte die Seniorin bemerkt, dass sie ein dunkel bekleideter Mann beobachtete. Dieser stand kurz darauf plötzlich vor ihr und forderte mit einem schwarzen Messer in der Hand die Herausgabe von Bargeld.
Opfer schrie um Hilfe
Nachdem die Dame zu verstehen gegeben hatte, kein solches bei sich zu haben und um Hilfe schrie, flüchtete der Beschuldigte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten auf den 18-Jährigen, der der Personsbeschreibung entsprach. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zudem ein Messer. Er wurde festgenommen und gestand die Tat.
Eindeutig identifiziert
Bei der Gegenüberstellung wurde er außerdem eindeutig identifiziert. Der 18-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
