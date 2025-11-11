Milchgesicht überfiel mit Messer eine 80-Jährige

Opfer schrie um Hilfe

Nachdem die Dame zu verstehen gegeben hatte, kein solches bei sich zu haben und um Hilfe schrie, flüchtete der Beschuldigte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten auf den 18-Jährigen, der der Personsbeschreibung entsprach. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zudem ein Messer. Er wurde festgenommen und gestand die Tat.