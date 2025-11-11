Polizei erwischte flüchtigen Lenker auf der B 127

Zu dem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am 11. November kurz nach Mitternacht in Altenfelden. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem Wagen auf der L584 und verursachte bei der Zufahrt zum Steinbruch Haselbach einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, konkret landete er mit seinem Auto in einem Bach. Der Lenker konnte sich selbstständig befreien und begab sich ohne Auto Richtung Arnreit.



Es waren auch keine Kennzeichen montiert

Im Bereich der B127 bei Arnreit konnte er von einer Polizeistreife angehalten werden. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist und auf dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert waren. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach angezeigt.