Kein Führerschein

Polizei erwischte flüchtigen Lenker auf der B 127

Oberösterreich
11.11.2025 14:35
Der Wagen lag in Altenfelden in einem Bachbett
Der Wagen lag in Altenfelden in einem Bachbett

Wenigstens war er nicht betrunken: Polizisten erwischten im Oberen Mühlviertel einen fahrerflüchtigen Unfalllenker, der zu Fuß auf der B127 von Altenfelden nach Aigen-Schlägl unterwegs war. Zuvor hatte der führerscheinlose Lenker sein Auto ohne Kenneichen unfreiwillig in einem Bachbett „geparkt“. 

Zu dem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am 11. November kurz nach Mitternacht in Altenfelden. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem Wagen auf der L584 und verursachte bei der Zufahrt zum Steinbruch Haselbach einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, konkret landete er mit seinem Auto in einem Bach. Der Lenker konnte sich selbstständig befreien und begab sich ohne Auto Richtung Arnreit. 

Es waren auch keine Kennzeichen montiert
Im Bereich der B127 bei Arnreit konnte er von einer Polizeistreife angehalten werden. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist und auf dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert waren. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach angezeigt.

Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

