Konträre Ideen zur Rettung des Industriestandorts

Migrantenkinder ausbilden

Einen Tag später, am Dienstag, legte die SPÖ in Gestalt von Finanzminister Markus Marterbauer und Landesparteichef Martin Winkler ihre Ideen zur Rettung des Wirtschaftsstandortes vor. Marterbauer nannte Investitionen in Digitalisierung und bessere Qualifizierung von Fachkräften als Schlüssel zum Erfolg – und schielt bei Letzteren auf „Kinder aus migrantischem Hintergrund“, die man „von Anfang an gut integrieren und ausbilden“ müsse – ein Ansatz, der bei der FPÖ so nicht zu finden ist.

Schwarz-blaue Bremser

Eines haben FPÖ und SPÖ gemeinsam: Der wichtigste Garant zur Rettung der Industrie sei billiger Strom, finden beide. Jedoch: Die Ansätze, wie man zu diesem kommt, gehen komplett auseinander. Während für die FPÖ die Klimaziele der EU, die die Bundesregierung weitgehend mitträgt, eine „ernstzunehmende Gefahr für den Standort“ sind, sieht die SPÖ darin das Heil: Billigerer Strom sei nur mit einem massiven Ausbau von erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft und Pumpspeicherkraftwerken zu erreichen, sagt Marterbauer. Die schwarz-blaue Regierung in OÖ bremse jedoch den Ausbau mit Windkraft-Verbotszonen und schleppenden Genehmigungsverfahren. „Als Folge dieser Untätigkeit kommt es zu unnötig hohen Energiepreisen“, analysiert Landes-SPÖ-Chef Winkler.