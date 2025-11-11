„Hallstätter Gletscher ist wie Fieberthermometer“

„Der Hallstätter Gletscher ist das Fieberthermometer Oberösterreichs – und jedes Grad mehr sorgt für einen dramatischen Rückgang“ – Umweltlandesrat Stefan Kaineder präsentierte am Dienstag einmal mehr, wie es mit dem Hallstätter Gletscher weitergeht. Und das sind keine guten Aussichten.
Ein schneearmer Winter, ein außergewöhnlich heißer Frühsommer und Regen oberhalb der Schneegrenze – „unser“ Gletscher am Dachstein schrumpft im Rekordtempo. So wurde heuer der größte Massenverlust seit Beginn des oö. Messprogramms im Jahr 2006 verzeichnet. Innerhalb dieser 19 Jahre sind die Fläche und Masse des größten Gletschers des Dachsteinmassivs um ein Drittel geschrumpft.
Wir sehen am Dachstein in Echtzeit, wie rasant die Klimakrise voranschreitet. Das muss uns wachrütteln.
Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne)
Bild: Kerschbaummayr Werner
Sorgen um Zugang zur Seethaler Hütte
Diese Gletscher-Verzwergung macht auch einem heimischen Riesen des Alpinismus, dem Alpenverein Austria, zu schaffen. Vorsitzender Friedrich Macher sagt klar, was geschehen muss, um die 2019 um 2,5 Millionen Euro wieder errichtete Seethaler Hütte attraktiv und am Leben zu erhalten. Es müssen neue Wege beschritten werden, und zwar im Wortsinn. Denn die bisherige „Eisstraße“ zwischen der Bergstation Hunerkogel und der Seethaler Hütte zerschmilzt. Macher: „Die Hüte ist alpinistisch wichtig, auch als Knotenpunkt. Andererseits haben wir dort im Sommer rund 600 Tagesgäste, die brauchen einen neuen Weg, der extra errichtet werden muss.“ Ch. Gantner
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.