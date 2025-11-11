„Hallstätter Gletscher ist wie Fieberthermometer“

Sorgen um Zugang zur Seethaler Hütte

Diese Gletscher-Verzwergung macht auch einem heimischen Riesen des Alpinismus, dem Alpenverein Austria, zu schaffen. Vorsitzender Friedrich Macher sagt klar, was geschehen muss, um die 2019 um 2,5 Millionen Euro wieder errichtete Seethaler Hütte attraktiv und am Leben zu erhalten. Es müssen neue Wege beschritten werden, und zwar im Wortsinn. Denn die bisherige „Eisstraße“ zwischen der Bergstation Hunerkogel und der Seethaler Hütte zerschmilzt. Macher: „Die Hüte ist alpinistisch wichtig, auch als Knotenpunkt. Andererseits haben wir dort im Sommer rund 600 Tagesgäste, die brauchen einen neuen Weg, der extra errichtet werden muss.“ Ch. Gantner