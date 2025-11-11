Pensionist (83) übersah eingeschalte Herdplatte

Der Pensionist hatte offenbar gar nicht bemerkt, dass eine Herdplatte in seiner Küche in Schlüßlberg eingeschaltet war, denn sonst hätte er am Montagabend seine Wohnung nicht völlig arglos verlassen. Das hatte allerdings gefährliche Folgen, denn ein Kabel, welches auf dem Herd lag, wurde in Brand gesetzt.
Der 83-jährige Wohnungsmieter verließ am Montag gegen 18 Uhr seine Wohnung in Schlüßlberg. Was er offenbar nicht wusste: Kurz davor dürfte er unabsichtlich die Herdplatte eingeschaltet haben.
Kabel brannte
Das darauf liegende Kabel seiner Mikrowelle geriet daraufhin in Brand und entzündete einen Teil der Küchenzeile. Nachbarn bemerkten glücklicherweise den Brandgeruch und verständigten den Mieter, der sich noch in der Nähe befand.
Wohnung derzeit nicht bewohnbar
Alle Hausbewohner konnten das Gebäude schließlich unverletzt verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und das Haus zu belüften. Aufgrund der starken Verrauchung ist die Wohnung des 83-Jährigen vorerst aber nicht bewohnbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.