Haft für Sohn, der Elternhaus in Brand steckte

Vier Feuerwehren eilten am 11. August, einem strahlend sonnigen Hochsommertag zu einem Einfamilienhaus in Steegen bei Peuerbach, von dem schon schwarzer Rauch aufstieg. Beim Eintreffen wurde jedoch schnell klar, dass es sich nicht um einen normalen Brand handelte, sondern eine menschliche Tragödie dahinter steckte, die am Dienstag am Landesgericht Wels aufgearbeitet wurde, und mit einem rechtskräftigen Urteil endete.