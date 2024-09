Flutkatastrophe: ÖBB stellen Fahrplan komplett um

„Hunderte Züge stehen still, vor allem an den Grenzen gibt es kein Weiterkommen“, sagte die Sprecherin der ÖBB-Güterverkehrstochter Rail Cargo, Maria Magdalena Pavitsich, zur „Presse“ (Mittwochsausgabe). Der Rückstau und die Abfertigung des Güterverkehrs werde „deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen“.