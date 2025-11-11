Neuer Standortmanager für Innenstadt vorgestellt

Ab 1. Jänner 2026 übernimmt Jürgen Landerl-Brameshuber die Funktion des Standortmanagers der Linzer Innenstadt. Der gebürtige Linzer bringt langjährige Erfahrung im Einzelhandel mit und war zuletzt als District Manager bei einem internationalen Unternehmen tätig.
Landerl-Brameshuber gilt als erfahrener Branchenkenner mit einem tiefen Verständnis für die Chancen und Herausforderungen innerstädtischer Geschäftsstandorte. Als kommunikativer Netzwerker möchte er die Linzer Innenstadt gemeinsam mit den Betrieben weiterentwickeln und stärken. Sein Ziel ist eine lebendige City, die Handel, Kulinarik und Kultur vereint.
Innenstadt attraktiver gestalten
„Als geborener und aufgewachsener Linzer freue ich mich, mein Wissen einzubringen, um die Linzer Innenstadt noch attraktiver für Besucher und Betriebe zu gestalten. Ich freue mich auf eine spannende Herausforderung und eine gute Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern“, sagt Jürgen Landerl-Brameshuber.
„Die richtige Wahl“
Auch seitens des Linzer City Rings wird die Neubesetzung positiv aufgenommen. City Ring-Managerin Ursula Fürstberger-Matthey betont: „Ich freue mich auf Jürgen Landerl-Brameshuber als neues Teammitglied im Linzer City Rings und auf die Zusammenarbeit, um die Linzer Innenstadt und die Betriebe zu stärken und neue Ideen umzusetzen.“ Für Matthias Wied-Baumgartner, Obmann des Linzer City Rings, steht fest: „Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Wahl für diese herausfordernde Position getroffen haben.“
„Hoch qualifizierte Person“
Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber ergänzt: „Mit Jürgen Landerl-Brameshuber haben wir eine hoch qualifizierte Person gefunden, um den Herausforderungen im stationären Handel zu begegnen. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit!“ Die Bestellung erfolgt im Rahmen der laufenden Professionalisierung des Linzer Geschäftsflächenmanagements. Dieses wurde im Frühjahr 2025 von Gegenhuber gemeinsam mit dem Linzer City Ring initiiert, um den Wandel im stationären Handel und die wachsende Bedeutung des Online-Geschäfts aktiv zu gestalten. Mit der Bestellung von Jürgen Landerl-Brameshuber ist dieser Prozess nun abgeschlossen.
