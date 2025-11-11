Neuer Standortmanager für Innenstadt vorgestellt

„Hoch qualifizierte Person“

Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber ergänzt: „Mit Jürgen Landerl-Brameshuber haben wir eine hoch qualifizierte Person gefunden, um den Herausforderungen im stationären Handel zu begegnen. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit!“ Die Bestellung erfolgt im Rahmen der laufenden Professionalisierung des Linzer Geschäftsflächenmanagements. Dieses wurde im Frühjahr 2025 von Gegenhuber gemeinsam mit dem Linzer City Ring initiiert, um den Wandel im stationären Handel und die wachsende Bedeutung des Online-Geschäfts aktiv zu gestalten. Mit der Bestellung von Jürgen Landerl-Brameshuber ist dieser Prozess nun abgeschlossen.