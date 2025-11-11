Lentos: Die Kunst berichtet über den Krieg

In den Objekten, Installationen und Gemälden geht es um Landschaft, um Vegetation, Rituale für den Frieden oder um den Himmel über einem Kriegsgebiet.

Die Arbeiten zeigen auch auf, dass es in der Ukraine fast unmöglich ist, sich gefahrlos – und damit frei – in der Landschaft zu bewegen. Man hält Rituale des Widerstands fest, probt sehr märchenhaft den Frieden oder man zeigt, wie dunkel der Himmel über einer Stadt in Kriegszeiten sein kann. Sehenswert!