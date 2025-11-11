Autoführerschein ab 16 – darum wird´s wohl nichts!

Ein Drittel der Oberösterreich hätte gerne, dass man noch jünger mit dem Auto fahren darf. Vor allem die Entlastung der Eltern ist ein Grund. Doch die Fahrlehrer winken ab. Nicht nur, weil sie den Vergleich mit dem Mopedführerschein – hier gibt´s Erfahrungen mit Senkung des Alterslimits - hervorholen.
„Wir sind in Österreich ohnehin schon Vorreiter, weil wir das einzige Land sind, in dem beim L17 das unbegleitete Fahren möglich ist“, erklärt Joachim Steiniger, Sprecher der Fahrschulen in Oberösterreich. Für ihn kam die Idee, dass schon ab 16 der B-Führerschein gemacht werden soll, völlig überraschend.
