Autoführerschein ab 16 – darum wird´s wohl nichts!

Ein Drittel der Oberösterreich hätte gerne, dass man noch jünger mit dem Auto fahren darf. Vor allem die Entlastung der Eltern ist ein Grund. Doch die Fahrlehrer winken ab. Nicht nur, weil sie den Vergleich mit dem Mopedführerschein – hier gibt´s Erfahrungen mit Senkung des Alterslimits - hervorholen.