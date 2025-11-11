Alltag auf der Intensivstation: Emilys kleine Welt

Ein 89-köpfiges Team tut alles, um Emily sowie fünfzehn weiteren Frühchen und deren Familien die herausfordernde Zeit auf der Intensivstation zu erleichtern. In Zwölf-Stunden-Diensten werden Wachstum, Organreifung und Körperfunktionen genau überwacht und unterstützt. Wo es möglich ist, werden die Eltern eingebunden, die rund um die Uhr bei ihrem Baby sein können. „Körperkontakt ist sehr, sehr wichtig. Wir sagen den Müttern aber ganz bewusst, wie wichtig Ruhepausen sind. Sie dürfen und sollen sich auch um sich selbst kümmern. Schließlich brauchen sie auch Kraft, um Milch zu produzieren“, gibt Elisabeth Gramberger, Leiterin der Pflege auf der Neonatologie, zu bedenken. „Es ist meistens so, dass die Mamas sehr viel hier sind und auf die Papas zuhause eine große Aufgabe zukommt. Sie müssen den Alltag über Monate hinweg alleine händeln und wenn es schon ein Kind gibt, sich auch um dieses kümmern. Denn auch für Geschwisterkinder ist plötzlich alles anders. Da werden die Rollen ganz neu verteilt. Dazu kommt bei den Papas die Sorge um Frau und Kind.“