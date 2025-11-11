Pogromnacht in Wels als „Vergnügung“ angekündigt

Unsensible Panne oder gewollte Provokation? Diese Frage wirft eine Einladung der Stadt Wels zur „Reichspogromnacht“ auf. So wird die Nacht von 9. auf 10. November 1938 genannt, in der der Startschuss für die systematische Judenvertreibung und in der Folge -vernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus fiel. Dass also die Stadt Wels nicht etwa eine Kundgebung zu dieser Nacht, sondern die „Reichspogromnacht“ selbst ankündigte, ist für den Vorsitzenden des Mauthausen Komitees Österreich, Willy Mernyi, entweder „bewusste Verhöhnung oder grenzenlose Gefühllosigkeit“.