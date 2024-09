Meinl-Reisinger: „Eine Frau muss aufräumen“

Sie ist die einzige Frau im Wahlkampf-Quintett – und steht in der männerdominierten Runde ihren Mann, pardon, ihre Frau. Mehr noch: In den TV-Duellen zerlegt sie inhaltlich ihre Kontrahenten – wie zuletzt SPÖ-Chef Andreas Babler. Die dreifache Mutter und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist in Höchstform.