46 Personen aus brennendem Haus in Wien gerettet

Feuer in der Nacht auf Dienstag in einem Geschäftslokal in Wien-Favoriten! Weil die Bewohner in den Wohnungen darüber kaum noch Luft bekommen hatten, mussten 46 Personen von den Einsatzkräften aus dem Haus gebracht werden. Zwei schwangere Frauen und ein Kind mussten ins Spital.