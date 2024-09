Elon Musk lobt Georgia Melonis Migrationspolitik

Der US-Milliardär war im Dezember beim politischen Festival „Atreju“ der führenden italienischen Regierungspartei „Fratelli d‘Italia“ (FdI - Brüder Italiens) um Meloni aufgetreten. In seiner Rede schlug der gebürtige Südafrikaner einwanderungskritische Töne an. Einwanderung sei keine Lösung für die rückläufige Geburtenrate in den Industrieländern sagte Musk.