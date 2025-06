Wer konnte Finger nicht vom „Katzen“-Po lassen?

Ihre Mutter müsse das Malheur jedenfalls jetzt wegpinseln, denn: „Ich kann ja nicht so auf die Bühne“, seufzte die TV-Blondine. Um dann entsetzt festzustellen, dass sie womöglich selbst Schuld an den verdächtigen Abdrücken sein könnte. „Ich habe so gepennt, weil das sind doch ... Das sind doch meine ...“ Der Beweis: Nicht nur der Handabdruck passt perfekt, auch ihre Handflächen haben etwas von dem Selbstbräuner abbekommen.