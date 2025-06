Daddy cool: Haaland ist der „beste Papa der Welt“

Physisch weilt Haaland aktuell in den USA. Dort ist er mit City bei der Klub-WM im Einsatz. Seine Freundin setzt ihn auf Insta derweil ganz anders in Szene: Mit Sonnenbrille, verkehrt aufgesetztem Baseball-Kapperl, Trainingsanzug und Turnschuhen schiebt er ein Kinderwagerl. Und das in der Funktion des „besten Papas der Welt“, dem sie auf diesem Wege alles Gute zum Vatertag (der in England erst gestern gefeiert wurde) wünscht.