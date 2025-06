Geburtstagsfeier in Graz nahm tödliches Ende

„Er war mehr als nur mein Vater“, sagt ein 30-Jähriger am Montag als Zeuge am Grazer Straflandesgericht und kämpft mit den Tränen. Vor etwa einem Jahr hatte der Mann noch gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Vater dessen 60. Geburtstag in einem Lokal nahe dem Grazer Hauptbahnhof gefeiert. Doch die ausgelassenen Stunden sollten ein tragisches Ende nehmen.