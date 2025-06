Freund war schon wieder der perfekte Glücksbringer

Als sich Golferin Emma Spitz 2023 in Belgien für die US Open qualifizierte, war ihr Freund Gerald Melzer als Zuschauer dabei. Am Wochenende, als sich die Niederösterreicherin mit Platz sieben bei den Hulencourt Open in Belgien so gut wie sicher für Amundi Evian Championship (acht Millionen Dollar Preisgeld) im Juli qualifizierte, war der langjährige Tennisprofi sogar als Caddie dabei.