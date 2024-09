„Elon Musk hat beschlossen, ein A****loch zu sein“

„Er muss in Therapie, ganz einfach“

Angesprochen auf die von Musk unterstützten antisemititischen Accounts, Warnungen vor dem „Woke-Mind-Virus“ und Verbreitung von Verschwörungstheorien, etwa zu einer transsexuellen Unterwanderung staatlicher Schulen auf der Plattform X, meint Insiderin Swisher in dem Interview: „Ich weiß nicht, was bei ihm schiefgelaufen ist. Er war mal entzückend und interessant, trotz all seiner Mängel. Dann hat er sich komplett verändert. Er hat offensichtlich psychische Probleme. Er müsste in Therapie, ganz einfach. Wissen Sie, eigentlich ist es eine traurige Geschichte. Er hätte der nächst Steve Jobs sein können, aber er hat sich entschieden, Howard Hughes zu sein“, so Kara Swisher. Damit spielt sie auf den Flugpionier Hughes an – dieser gilt ebenfalls als genialer Kopf, verbrachte aber die letzten Jahre seines Lebens in geistiger Umnachtung.